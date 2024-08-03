Іспанія

Лондонці не хочуть, щоб вихованець пішов вільним агентом.

Трансферна сага щодо центрального півзахисника лондонського Челсі Конора Галлагера та його відмовою погоджуватися на умови мадридського Атлетіко триває.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, боси Челсі провели з представниками гравця новий раунд переговорів, намагаючись вмовити перейти до табору "матрацників".

На тлі нестабільності з дотриманням фінансових правил лондонці хочуть продати свого вихованця, в якого спливає контракт влітку 2025 року.

Зазначається, що Атлетіко хоче почути остаточну відповідь від Галлагера до кінця тижня, при цьому вже тривалий час чуючи від нього відповідь "ні".