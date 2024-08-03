Трансферна сага щодо центрального півзахисника лондонського Челсі Конора Галлагера та його відмовою погоджуватися на умови мадридського Атлетіко триває.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, боси Челсі провели з представниками гравця новий раунд переговорів, намагаючись вмовити перейти до табору "матрацників".

На тлі нестабільності з дотриманням фінансових правил лондонці хочуть продати свого вихованця, в якого спливає контракт влітку 2025 року. 

Зазначається, що Атлетіко хоче почути остаточну відповідь від Галлагера до кінця тижня, при цьому вже тривалий час чуючи від нього відповідь "ні".