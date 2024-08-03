Англія

За 26-річного футболіста просять 65 мільйонів фунтів.

Тоттенгем проявляє інтерес до нападника Домініка Соланке з Борнмута.

При цьому, поки складно сказати, чи має такий трансфер право на життя цього літа.

"Вишні" не хочуть відпускати Соланке, а "шпори" навряд чи потягнуть опцію його викупу. Йдеться про суму в 65 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 76 мільйонів євро).

Минулого сезону Домінік Соланке провів у Прем'єр-лізі 38 матчів, у яких забив 19 голів і віддав три гольові паси на партнерів.

У вересні нападник відзначить свій 27-й день народження.

Зазначимо, що наступний чемпіонат Англії вже не за горами — перший матч відбудеться 16 серпня.