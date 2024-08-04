Англія

Українець відіграв лише перший тайм.

Напередодні вночі за європейським часом у місті Коламбус на полі Ohio Stadium відбулось протистояння поміж Манчестер Сіті та лондонським Челсі.

Помилки команди Енцо Марески в обороні дуже дорого їй коштували цього разу. Ерлінг Голанд двічі залюбки скористався ними на самому початку гри, а вже в другому таймі розділив виконання цього завдання з Оскаром Боббом.

"Сині" при цьому відповіли двома колами після перерви, так що хоча б один тайм звели до нічиєї.

Михайло Мудрик відіграв до перерви.

Манчестер Сіті — Челсі 4:2

Голи: Голанд, 4, 5, 56, Бобб, 55 — Стерлінг, 59, Мадуеке, 89

Манчестер Сіті: Ортега (Карсон, 79) — Льюїс (Сусоїо, 70), Філліпс (Дойл, 86), Гвардіол (Мфуні, 87), Вілсон-Есбранд (Гальвес, 46) — О’Райллі (Семюел, 87), Ковачич (Райт, 80) — Бобб (Ндала, 70), Макейті, Гріліш (Фатах, 70) — Голанд (Обоавводуо, 80).

Челсі: Санчес — Джеймс (Фофана, 79), Адарабіойо (Бадьяшиль, 59), Колвілл, Гюсто — Кайседо (Стерлінг, 46), Фернандес (Гую, 59), Дьюсбері-Голл (Угочукву, 79) — Лавія, Нкунку, Мудрик (Мадуеке, 46).

Попередження: Макейті — Кайседо, Гюсто, Фернандес.