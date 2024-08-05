Англія

Грузин вразив своєю грою на Євро-2024.

Воротар іспанської Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі найближчим часом може стати гравцем Ліверпуля. Про це повідомляє іспанське видання Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" приготувало "кажанам" пропозицію в розмірі 30 млн. євро за 23-річного голкіпера. В свою чергу Валенсія оцінює свого футболіста у 35 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

У минулому сезоні Гіоргі Мамардашвілі провів 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".