Англія

Клуби узгодили трансфер аргентинського нападника за загальний пакет в 95 млн євро.

Атлетіко Мадрид повністю узгодило з Манчестер Сіті підписання нападника Хуліана Альвареса, яке може стати рекордним продажем "містян" в історії.

Як повідомляє журналіст Саймон Стоун та Sky Sports, клуби зійшлися за загальному пакеті виплат у розмірі 95 мільйонів євро, серед яких 75 млн євро є гарантованими, а ще 20 млн — це бонуси.

За інформацією джерел, якщо все піде за планом, то молодий аргентинець вже незабаром приєднається до Атлетіко.

Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.