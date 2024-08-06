Іспанія

"Схему" між Атлетіко та Челсі може доповнити Манчестер Сіті зі своїм аргентинським форвардом.

Напередодні стало відомо про те, що мадридський Атлетіко близький до підписання нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвареса.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "матрацники" планують до кінця дня завершити підписання 24-річного аргентинця, обговорюючи з "містянами" умови виплати близько 75 мільйонів євро.

За інформацією джерела, 20-річний нападник Саму Омородіон має перейти з Атлетіко до Челсі за більш ніж за 35 млн, тоді як Конор Галлаггер вирушить до Мадрида.

Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.