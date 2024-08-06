"Схему" між Атлетіко та Челсі може доповнити Манчестер Сіті зі своїм аргентинським форвардом.
Хуліан Альварес, Getty Images
06 серпня 2024, 09:58
Напередодні стало відомо про те, що мадридський Атлетіко близький до підписання нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвареса.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "матрацники" планують до кінця дня завершити підписання 24-річного аргентинця, обговорюючи з "містянами" умови виплати близько 75 мільйонів євро.
За інформацією джерела, 20-річний нападник Саму Омородіон має перейти з Атлетіко до Челсі за більш ніж за 35 млн, тоді як Конор Галлаггер вирушить до Мадрида.
Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.