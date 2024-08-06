Напередодні стало відомо про те, що мадридський Атлетіко близький до підписання нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвареса.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "матрацники" планують до кінця дня завершити підписання 24-річного аргентинця, обговорюючи з "містянами" умови виплати близько 75 мільйонів євро.

За інформацією джерела, 20-річний нападник Саму Омородіон має перейти з Атлетіко до Челсі за більш ніж за 35 млн, тоді як Конор Галлаггер вирушить до Мадрида.

Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.