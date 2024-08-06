Англія

Інтерес до 26-річного футболіста проявляє Тоттенгем.

Нападник Борнмута Домінік Соланке відкритий до того, щоб перейти в лондонський топ-клуб.

Англієць не проти перейти в Тоттенгем, який вже не перший місяць намагається оформити його трансфер.

За інформацією від The Telegraph, "шпори" сподіваються найближчим часом досягти прогресу в переговорах щодо трансферу Соланке.

Раніше Борнмут вимагав за свого нападника в районі 75 мільйонів євро компенсації.

26-річний Соланке в минулому розіграші англійської Прем'єр-ліги відзначився 19 голами і 2 результативними передачами. Нападник є вихованцем лондонського Челсі.