Інтерес до 26-річного футболіста проявляє Тоттенгем.
Домінік Соланке, Getty Images
06 серпня 2024, 12:54
Нападник Борнмута Домінік Соланке відкритий до того, щоб перейти в лондонський топ-клуб.
Англієць не проти перейти в Тоттенгем, який вже не перший місяць намагається оформити його трансфер.
За інформацією від The Telegraph, "шпори" сподіваються найближчим часом досягти прогресу в переговорах щодо трансферу Соланке.
Раніше Борнмут вимагав за свого нападника в районі 75 мільйонів євро компенсації.
26-річний Соланке в минулому розіграші англійської Прем'єр-ліги відзначився 19 голами і 2 результативними передачами. Нападник є вихованцем лондонського Челсі.