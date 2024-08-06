Камерунський голкіпер дав свій коментар.
Андре Онана, Getty Images
06 серпня 2024, 17:50
Андре Онана заявив, що в цьому сезоні гратиме ризикованіше.
"Це те, що ви побачите в цьому сезоні, я буду більше ризикувати. Я можу сказати вам це заздалегідь. Готуйтеся, це буде в цьому сезоні, повірте мені. Я буду насолоджуватися цим ще більше, коли сезон почнеться.
Тому що найкраща команда у світі завжди ризикує. Будувати гру від воріт, розпізнавати ситуації, коли суперник грає персонально, або коли вони пресингують трьома чи чотирма гравцями... Для мене важливо помічати такі речі й ухвалювати найкращі рішення для команди.
Я візьму на себе багато відповідальності, і я думаю, що моя спина досить міцна, щоб усе це витримати. Думаю, цей сезон буде чудовим", — сказав Онана.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед визначився з альтернативами Угарте.