Англія

Камерунський голкіпер дав свій коментар.

Андре Онана заявив, що в цьому сезоні гратиме ризикованіше.

"Це те, що ви побачите в цьому сезоні, я буду більше ризикувати. Я можу сказати вам це заздалегідь. Готуйтеся, це буде в цьому сезоні, повірте мені. Я буду насолоджуватися цим ще більше, коли сезон почнеться.

Тому що найкраща команда у світі завжди ризикує. Будувати гру від воріт, розпізнавати ситуації, коли суперник грає персонально, або коли вони пресингують трьома чи чотирма гравцями... Для мене важливо помічати такі речі й ухвалювати найкращі рішення для команди.

Я візьму на себе багато відповідальності, і я думаю, що моя спина досить міцна, щоб усе це витримати. Думаю, цей сезон буде чудовим", — сказав Онана.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед визначився з альтернативами Угарте.