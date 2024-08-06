Англія

До шорт-листа увійшло чотири футболісти.

Манчестер Юнайтед шукає альтернативу Мануелю Угарте.

Раніше стало відомо, що манкуніанці призупинили переговори про трансфер півзахисника ПСЖ через високу ціну.

Англійський клуб вивчає можливість підписання іншого гравця на цю позицію — розглядаються кандидатури Юссуфа Фофана з Монако, Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдаду, Соф'яна Амрабата з Фіорентини і Сандера Берге з Бернлі.

Щоб купити нового хавбека, Юнайтед доведеться звільнити місце в складі.

Раніше повідомлялося, що Мактоміней не перейде в Галатасарай.