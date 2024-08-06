До шорт-листа увійшло чотири футболісти.
Мартін Субіменді, Getty Images
06 серпня 2024, 17:17
Манчестер Юнайтед шукає альтернативу Мануелю Угарте.
Раніше стало відомо, що манкуніанці призупинили переговори про трансфер півзахисника ПСЖ через високу ціну.
Англійський клуб вивчає можливість підписання іншого гравця на цю позицію — розглядаються кандидатури Юссуфа Фофана з Монако, Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдаду, Соф'яна Амрабата з Фіорентини і Сандера Берге з Бернлі.
Щоб купити нового хавбека, Юнайтед доведеться звільнити місце в складі.
Раніше повідомлялося, що Мактоміней не перейде в Галатасарай.