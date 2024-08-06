Манчестер Юнайтед шукає альтернативу Мануелю Угарте. 

Раніше стало відомо, що манкуніанці призупинили переговори про трансфер півзахисника ПСЖ через високу ціну. 

Англійський клуб вивчає можливість підписання іншого гравця на цю позицію — розглядаються кандидатури Юссуфа Фофана з Монако, Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдаду, Соф'яна Амрабата з Фіорентини і Сандера Берге з Бернлі.

Щоб купити нового хавбека, Юнайтед доведеться звільнити місце в складі. 

Раніше повідомлялося, що Мактоміней не перейде в Галатасарай