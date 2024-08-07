Англія

Бразильський хавбек не зміг відмовити Ювентусу.

У літнє трансферне вікно центральний півзахисник Дуглас Луїс перейшов із Астон Вілли до туринського Ювентуса через проблеми біргмінгемців із дотриманням фінансових правих.

Сам 26-річний бразилець на питання, чому погодився покинути чемпіонат Англії, відповів наступним чинном:

"Я впевнений, що будь-який гравець у світі хотів би відчути, що таке носити футболку Ювентуса, і я нічим не відрізняюся!"

Нагадаємо, що трансфер Дугласа Луїса коштував Ювентусу 50 млн євро, які будуть виплачені протягом чотирьох фінансових років, додаткові витрати склали 1,5 млн євро. Разом із ним із Астон Вілли до Турину вирушила відома футболістка та його дівчина Аліша Леманн.

У сезоні-2023/24 Дуглас Луїс узяв участь у 53 матчах Астон Вілли в усіх турнірах, відзначившись 10 голами і 10 асистами.