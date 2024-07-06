Італія

Пара возз’єдналась у Турині.

Бразильський центральний півзахисник Дуглас Луїс уже тиждень як освоюється в статусі гравця туринського Ювентуса, куди перейшов за оціночну вартість трансферу в 51,5 млн євро.

Однак, як з’ясувалось із часом, у цього переходу була ще й додаткова умова — разом із 26-річним новачком "Старої Синьйори", Юве мав забезпечити перехід його дівчини Аліші Леманн, яка також до останнього часу була гравчинею жіночої команди "левів".

"Для нас з Дугласом бути разом в одному клубі — це мрія. Ми часто грали в різних містах, тому мати можливість переживати ці чудові пригоди в одному місці — це щось чудове", — заявила нова футболістка туринського колективу після оголошення про підписання контракту.

Зазначимо, що 25-річна швейцарка Леманн грає на позиції нападниці, а на її особистому рахунку були також виступи за Янг Бойз, Вест Гем та Евертон.