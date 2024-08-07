Англія

"Каноніри" не відчули спротиву чемпіонів Німеччини на Емірейтс Стедіум.

У рамках підготовки до нового сезону англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал зустрівся із леверкузенським Баєром на Емірейтс Стедіум.

Підопічні Мікеля Артети з самого старту реалізували перевагу над командою Хабі Алонсо, який є другом дитинства тренера "канонірів". Спочатку Олександр Зінченко влучним ударом з-меж штрафного майданчика відповів на пас Кая Гаверца, а потім німець ще й асистував Леандро Троссару — все це на 8 та 9 хвилинах.

Габріел Жезус довів рахунок до розгромного перед перервою, і незважаючи на те, що Гложек скоротив перевагу Арсеналу під завісу зустрічі, Гаверц до цього вже своїм голом зняв усі питання щодо підсумкового розгрому на користь Арсеналу — 4:1.

Арсенал — Баєр Леверкузен 4:1

Голи: Зінченко, 8, Троссар, 9, Жезус, 37, Гаверц, 64 — Гложек, 75

Склади команд: