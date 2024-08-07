Англія

Український універсал відкрив рахунок у товариській грі з чемпіоном Німеччини.

У рамках підготовки до нового сезону англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал зустрівся із леверкузенським Баєром на Емірейтс Стедіум.

"Каноніри" відкрили рахунок вже на восьмій хвилині зустрічі, а героєм епізоду став український універсальний півзахисник Олександр Зінченко.

Лідер збірної України розпочав атаку пасом на Кая Гаверца, а потім після підключення в атаку він відгукнувся на передачу німця і точним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у кут воріт чемпіонів Німеччини.

ВІДЕО ГОЛА ОЛЕКСАНДРА ЗІНЧЕНКА:



Нагадаємо, раніше Олександр Зінченко взяв собі новий номер в Арсеналі — свою улюблену 17.