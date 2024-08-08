Англія

Як до цього поставилися французькі гравці "синіх" невідомо.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес стане одним із віце-капітанів лондонського клубу у сезоні-2024/2025. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, новий головний тренер "синіх" Енцо Мареска довіряє аргентинцю, незважаючи на скандали навколо гравця.

Нагадаємо, під час святкування перемоги на Кубку Америки-2024 Енцо почав прямий ефір в Instagram, на якому разом із партнерами по збірній Аргентини заспівав: "Грають за Францію, але вони всі з Анголи". Повідомлялося, що французькі гравці Челсі були дуже обурені поведінкою Фернандеса.