Англія

"Сороки" працюють на трансферному ринку.

Ньюкасл завершив трансфер нападника Вільяма Осули з Шеффілд Юнайтед. Про це повідомляє офіційний сайт "сорок".

Термін угоди та сума трансферу не повідомляється. За інформацією Трансфермаркт, Ньюкасл віддав за 21-річного данця 11,6 млн. євро.

"Я дуже радий бути тут. Це великий і чудовий клуб, тому я дуже радий можливості приєднатися до Ньюкасл Юнайтед. Щойно я почув про інтерес Ньюкасла, я зрозумів, що повинен скористатися шансом приєднатися до цього клубу. Це сталося, і я дійсно щасливий бути тут", — сказав Осула.

Минулого сезону Вільям Осула відіграв за Шеффілд Юнайтед 24 матчі та забив три голи.