Брайтон зробив нову пропозицію щодо трансферу лівого захисника Фенербахче Ферді Кадіоглу. 

За інформацією від журналіста Ягіза Сабучуоглу, "чайки" пропонують за турецького фулбека 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. 

Брайтон залишився під враженням від гри Кадіоглу на Євро-2024 у складі збірної Туреччини. 

Нагадаємо, фулбек допоміг команді Вінченцо Монтелли дійти до чвертьфіналу турніру, де турки поступилися Нідерландам. 

Зазначимо, Кадіоглу раніше був пов'язаний з іншими європейськими клубами, включно з Манчестер Юнайтед і Баварією. 