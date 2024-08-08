"Чайки" хочуть підписати гравця Фенербахче.
Ферді Кадіоглу, Getty Images
08 серпня 2024, 12:37
Брайтон зробив нову пропозицію щодо трансферу лівого захисника Фенербахче Ферді Кадіоглу.
За інформацією від журналіста Ягіза Сабучуоглу, "чайки" пропонують за турецького фулбека 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Брайтон залишився під враженням від гри Кадіоглу на Євро-2024 у складі збірної Туреччини.
Нагадаємо, фулбек допоміг команді Вінченцо Монтелли дійти до чвертьфіналу турніру, де турки поступилися Нідерландам.
Зазначимо, Кадіоглу раніше був пов'язаний з іншими європейськими клубами, включно з Манчестер Юнайтед і Баварією.