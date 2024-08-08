Англія

"Чайки" хочуть підписати гравця Фенербахче.

Брайтон зробив нову пропозицію щодо трансферу лівого захисника Фенербахче Ферді Кадіоглу.

За інформацією від журналіста Ягіза Сабучуоглу, "чайки" пропонують за турецького фулбека 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Брайтон залишився під враженням від гри Кадіоглу на Євро-2024 у складі збірної Туреччини.

Нагадаємо, фулбек допоміг команді Вінченцо Монтелли дійти до чвертьфіналу турніру, де турки поступилися Нідерландам.

Зазначимо, Кадіоглу раніше був пов'язаний з іншими європейськими клубами, включно з Манчестер Юнайтед і Баварією.