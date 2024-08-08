Англія

Клуб хоче підписати 26-річного півзахисника.

Манчестер Юнайтед може підписати Сандера Берге.

За інформацією журналіста Sky Sports Дармеша Шета, Юнайтед провів переговори з Бернлі щодо трансферу півзахисника і вивчає умови угоди.

У 26-річного гравця залишилося 3 роки за чинним контрактом. У минулому сезоні він провів в АПЛ 37 матчів, відзначившись одним голом і двома результативними передачами.

Зазначимо, що також манкуніанці також не відмовляються від можливості підписання Юссуфа Фофана з Монако, у якого залишається останній рік контракту з клубом.