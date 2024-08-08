Англія

Лондонці бачать в Майка Пендерса великий потенціал.

Воротар бельгійського Генка Майк Пендерс підпише контракт із лондонським Челсі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонці погодили трансфер 19-річного воротаря юнацької збірної Бельгії за близько 20 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Зазначається, що Пендерс, в якому Челсі бачить великий потенціал, проведе найближчий сезон в своєму поточному клубі, а вже влітку 2025 року вирушить до Лондона.

Майк Пендерс провів за першу команду Генка два матчі, в яких пропустив три голи та один раз відстояв "на нуль". За юнацьку команду Генка в нього на рахунку 34 поєдинки, 52 пропущені голи та 5 "сухих" зустрічей.