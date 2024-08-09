Англія

"Сині" не припиняють активно працювати на трансферному ринку.

Правий вінгер Вулвергемптона Педру Нету може перебратися до Челсі, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що "сині" вже домовилися про придбання 24-річного португальця. Йдеться про суму трансферу в розмірі 60 мільйонів євро + 3 млн потенційно в якості бонусів. Незабаром Нету має пройти медогляд.

Контракт нападника з Вулвергемптоном розраховано до кінця червня 2027 року. Раніше Педру цікавилися ще кілька топ-клубів АПЛ.

У сезоні-2023/24 Нету взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 11 асистами. Понад 20 поєдинків він пропустив через травму.

На Євро-2024 зі збірною Португалії вінгер дістався чвертьфіналу плей-оф. На його рахунку 1 гольова передача в 3 матчах турніру.

Педру може стати дев'ятим (!) літнім придбанням Челсі.

Раніше повідомлялося, що "сині" погодили трансфер голкіпера Генка за 20 млн євро.