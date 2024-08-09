Француз продовжить кар'єри в АПЛ.
Жан-Клер Тодібо, Getty Images
09 серпня 2024, 21:33
Центральний захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо, як повідомлялося раніше, цього літа приєднається до лондонського Вест Гема.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, 24-річний француз успішно пройшов медогляд в клубі АПЛ, куди перейде на правах оренди з обов'язковим пунктом про викуп за 40 мільйонів євро.
Ніцца також отримає частину коштів від потенційного майбутнього продажу Тодібо.
Зазначимо, що Жан-Клер Тодібо виступав за Ніццу з 2021 року. До повернення до Франції центрбек протягом двох років належав каталонській Барселоні.