Лондонці намагаються швидко вихопити цікавого гравця.
Максанс Лакруа, Getty Images
10 серпня 2024, 09:34
Французький центральний захисник Максанс Лакруа цього літа здивував керівництво німецького клубу своїм небажанням продовжувати контракт, термін дії якого завершується вже за рік.
Однак для цього в 24-річного виконавця був цілком вагомий привід — трансферний ринок широко відкритий довкола його прізвища, тож покупець знайдеться як серед "малих", так і серед "великих" клубів.
До якого з розрядів відносить себе лондонський Крістал Пелес — питання до англійців, однак відомо, що "склярі" зацікавились французом та намагаються зараз домовитись про співмірні до терміну дії чинного контракту відступні.
Вольфсбург тим часом думає на кілька кроків уперед і вже веде перемовини щодо Сеппа ван ден Берга з Ліверпуля в якості заміни Лакруа.
Максанс у минулому сезоні відіграв 31 матч, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.