Англія

Лондонці намагаються швидко вихопити цікавого гравця.

Французький центральний захисник Максанс Лакруа цього літа здивував керівництво німецького клубу своїм небажанням продовжувати контракт, термін дії якого завершується вже за рік.

Однак для цього в 24-річного виконавця був цілком вагомий привід — трансферний ринок широко відкритий довкола його прізвища, тож покупець знайдеться як серед "малих", так і серед "великих" клубів.

До якого з розрядів відносить себе лондонський Крістал Пелес — питання до англійців, однак відомо, що "склярі" зацікавились французом та намагаються зараз домовитись про співмірні до терміну дії чинного контракту відступні.

Вольфсбург тим часом думає на кілька кроків уперед і вже веде перемовини щодо Сеппа ван ден Берга з Ліверпуля в якості заміни Лакруа.

Максанс у минулому сезоні відіграв 31 матч, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.