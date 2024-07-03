Німеччина

Поточна угода французького центрбека з "вовками" спливає влітку 2025 року.

Центральний захисник Вольфсбурга Максент Лакруа прийняв рішення не підписувати новий контракт зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, відхід 24-річного француза цього літа є вельми ймовірним на тлі існуючого інтересу до гравця з Англії та Іспанії.

Відзначимо, що поточна угода Лакруа з Вольфсбургом спливає влітку 2025 року.

У минулому сезоні Максент Лакруа провів за "вовків" 31 матч, забив 4 голи та віддав 1 асист.