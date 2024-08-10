Англія

Німець може відкрити для себе світ АПЛ.

Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер заявив, що вони працюють над підписанням контракту з 35-річним центральним захисником Матсом Гуммельсом. Цитує німецького фахівця журналіст Флоріан Плеттенберг.

"У нас є взаємна повага та позитивне спілкування з Матсом. В кінцевому підсумку саме гравець повинен прийняти рішення, чи готовий він на 100% приєднатися до нашого клубу", — заявив керманич "чайок".

Наразі Матс Гуммельс є вільним агентом, після того, як в нього закінчився контракт з дортмундською Боруссією.

Минулого сезону 35-річний німець відіграв у складі "джмелів" 40 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Гуммельс може завершити кар'єру цього літа.