35-річний футболіст може повісити бутси на цвях.
МАТС ГУММЕЛЬС, GETTY IMAGES
06 серпня 2024, 14:35
Матс Гуммельс може закінчити кар'єру.
35-річний захисник перебуває в статусі вільного агента після відходу з дортмундської Боруссії. Раніше стало відомо, що він цікавий Брайтону і Вест Гему.
Не виключено, що німець вирішить завершити кар'єру цього літа, пише журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
Гуммельс думав про це, але ще не прийняв остаточного рішення.
У минулому сезоні Бундесліги Матс провів 25 матчів і забив 3 голи.