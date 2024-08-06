Німеччина

35-річний футболіст може повісити бутси на цвях.

Матс Гуммельс може закінчити кар'єру.

35-річний захисник перебуває в статусі вільного агента після відходу з дортмундської Боруссії. Раніше стало відомо, що він цікавий Брайтону і Вест Гему.

Не виключено, що німець вирішить завершити кар'єру цього літа, пише журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Гуммельс думав про це, але ще не прийняв остаточного рішення.

У минулому сезоні Бундесліги Матс провів 25 матчів і забив 3 голи.