Англія

Нідерландець заздалегідь шукає виправдання?

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні матчу за Суперкубок Англії з Манчестер Сіті поспілкувався з журналістами. Цитує нідерландського фахівця ESPN.

"У нас не було багато часу, щоб потренуватися всім разом. Ми повинні були попрацювати над нашою ігровою моделлю. Сталася перерва, футболісти поїхали на Євро та Кубок Америки. Вони були в різних командах, з різними ігровими моделями і різними схемами.

Тепер ми повинні об'єднати зусилля. Це складно. Я не єдиний, кому доводиться стикатися з цією проблемою, але є команди, у яких менша кількість гравців-збірників, вони можуть провести належну передсезонку. Ймовірно, вони перевершують нас. Ми повинні впоратися з цим найближчими тижнями.

Минулого сезону ми обіграли Ліверпуль, перемогли Манчестер Сіті, але наше завдання — бути послідовними і стабільно здобувати очки в матчах із командами нижчого рівня, за всієї поваги до них. Думаю, ми поступаємося нашим суперникам у цьому аспекті. Саме, в цьому нам необхідно додати", — заявив Тен Гаг.

Нагадаємо, матч за Суперкубок Англії між МЮ та МС відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.