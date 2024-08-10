Воротар іспанської Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі позитивно дивиться на потенційний перехід у Ліверпуль. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" серйозно розглядає варіант із купівлею 23-річного голкіпера, з подальшою його орендою в інший клуб.

Зазначається, що Ліверпуль вже знає ціну на Гіоргі, яка становить 30 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

У минулому сезоні Гіоргі Мамардашвілі провів 37 матчів за Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".