Англія

Англієць гратиме за клуб з північного Лондона.

Лондонський Тоттенгем оформив трансфер нападника Домініка Соланке з Борнмута. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

Зазначається, що з 26-річним англійцем підписано контракт до 30 червня 2030 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, за форварда лондонський клуб заплатив Борнмуту 64,3 млн. євро.

Минулого сезону Домінік Соланке відіграв за Борнмут 42 матчі, забив 21 гол та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Соланке стане рекордним придбанням Тоттенгема.