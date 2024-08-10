Англія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед розіграють поміж собою Суперкубок Англії-2024 на легендарному Вемблі.

Хосеп Гвардіола вирішив використати з перших хвилин Льюїса, Аканджі та Діаша в обороні, тоді як О'Райлі, Ковачич та Макейті утворять трикутник у центрі поля, а Бобб зіграє на правому фланзі атаки.

Ерік тен Гаг, у свою чергу, залучив до стартового складу Еванса та Магвайра в обороні, тоді як Діалло та Маунт зіграють під нападником.

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол — О’Райлі, Ковачич, Макейті — Бобб, Голанд, Доку.

Запасні: Ортега, Карсон, Філліпс, Аке, де Брюйне, Сілва, Савіо, Нунеш, Каборе.



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Мартінес, Еванс — Мейну, Каземіро — Діалло, Маунт, Рашфорд — Фернандеш.

Запасні: Баїндир, Кольєр, Еріксен, Мактоміней, Пеллістрі, Антоні, Гарначо, Санчо, Зіркзе.



Гра Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.