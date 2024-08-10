Англія

Манкуніанці посиляться двома гравцями Баварії.

Манчестер Юнайтед і Баварія домовилися про трансфери центрального захисника Маттейса де Лігта та правого захисника Нуссаїра Мазрауї, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

За 24-річного нідерландця клуб АПЛ віддасть 45+5 мільйонів євро. За 26-річного марокканця представник Бундесліги отримає 15+5 млн євро.

Найближчими днями Маттейс і Нуссаїр мають пройти медичний огляд перед завершенням своїх переходів. Зазначимо, що вони вже виступали під керівництвом Еріка тен Гага в Аяксі.

Де Лігт у Баварії з літа 2022 року, відколи мюнхенці віддали за нього 67 млн євро Ювентусу. Зараз на рахунку захисника 5 голів і 2 асисти в 73 матчах у всіх турнірах.

Мазрауї до Мюнхена перебрався тоді ж, але з Аякса і на правах вільного агента. З того часу він узяв участь у 55 поєдинках у всіх турнірах, відзначившись 1 результативним ударом і 8 гольовими передачами.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 серпня, відбудеться матч Суперкубка Англії Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед. Він розпочнеться о 17:00 за Києвом. Слідкуйте за поєдинком у нашій текстовій онлайн-трансляції. Стартові склади команд доступні за посиланням.