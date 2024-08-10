Англія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Півзахисник Реал Сосьєдаду Мартін Субіменді може перебратися в Ліверпуль.

Як стверджує інсайдер Фабріціо Романо, Ліверпуль все ще працює над угодою щодо 25-річного хавбека, чинячи тиск на сторону гравця.

Ліверпуль в курсі, що Реал Сосьєдад почав переговори з Субіменді за новим контрактом, щоб його утримати, зазначає джерело.

Минулого сезону півзахисник узяв участь у 45 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив чотири м'ячі й записав на свій рахунок один асист. Трудовий договір Субіменді з Реал Сосьєдадом розрахований до 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 50 млн євро.