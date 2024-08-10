Англія

Цього разу "Червоні Дияволи" поступилися Манчестер Сіті.

Манчестер Юнайтед за підсумками серії пенальті зазнав поразки від Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії-2024.

За даними OptaJoe, "Червоні Дияволи" вдесяте програли в поєдинку цього турніру. Вони ж стали першими, хто досягнув двозначної кількості поразок.

Раніше статус головних невдах Суперкубка Англії МЮ ділив якраз із "містянами" та Челсі (9).

Для МС сьогоднішня звитяга стала сьомою в історії, тоді як на рахунку МЮ 21 подібна перемога.