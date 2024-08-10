Цього разу "Червоні Дияволи" поступилися Манчестер Сіті.
Манчестер Юнайтед, Getty Images
10 серпня 2024, 19:38
Манчестер Юнайтед за підсумками серії пенальті зазнав поразки від Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії-2024.
За даними OptaJoe, "Червоні Дияволи" вдесяте програли в поєдинку цього турніру. Вони ж стали першими, хто досягнув двозначної кількості поразок.
Раніше статус головних невдах Суперкубка Англії МЮ ділив якраз із "містянами" та Челсі (9).
Для МС сьогоднішня звитяга стала сьомою в історії, тоді як на рахунку МЮ 21 подібна перемога.