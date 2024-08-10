До вашої уваги огляд матчу за Суперкубок Англії-2024.
Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед, Getty Images
10 серпня 2024, 22:27
Манчестер Сіті — володар Суперкубка Англії.
У фінальному матчі на Вемблі команда обіграла сусідів за містом, Манчестер Юнайтед, у серії пенальті.
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6 – пен.)
Голи: Сілва, 90+1 — Гарначо, 82
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол (Аке, 90+1) — О’Райлі (Нунеш, 63), Ковачич, Макейті (Сілва, 80) — Бобб (де Брюйне, 90+1), Голанд, Доку (Савіо, 63).
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр (Кольєр, 59), Мартінес, Еванс — Мейну (Гарначо, 59), Каземіро — Діалло (Пеллістрі, 58), Маунт (Мактоміней, 58), Рашфорд (Санчо, 84) — Фернандеш.
Попередження: Нунеш, Сілва.