Англія

Манчестерський клуб отримає 15 мільйонів фунтів.

Аарон Ван-Біссака близький до переходу у Вест Гем.

Манчестер Юнайтед отримає 15 мільйонів фунтів за 26-річного захисника, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Ця сума всього на кілька мільйонів нижча від тієї, яку манкуніанці запитували спочатку.

Дармеш Шет пише, що футболіст вирушить до Лондона для проходження медогляду завтра вранці. Клуби повністю погодили угоду.

Раніше стало відомо, що Аарон підпише контракт зі своїм новим клубом на 6 років.