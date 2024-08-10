Англія

Пошкодження несерйозне, але знову проблема з коліном.

На цьому тижні Ріс Джеймс отримав невелику травму підколінного сухожилля.

Уточнюється, що пошкодження не дуже серйозне, тому клуб постарається докласти всіх зусиль, щоб захисник швидко набрав форму.

Варто сказати, що через подібну травму Джеймс пропустив більшу частину минулого сезону.

У минулій кампанії він провів 11 матчів і став автором двох асистів.

У першому турі АПЛ Челсі прийме Манчестер Сіті. Гра відбудеться 18 серпня, початок — о 18:30. Важливо зазначити, що Джеймс все одно б пропустив цей поєдинок через дискваліфікацію.