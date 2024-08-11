Англія

"Finita la commedia".

Воротар Манчестер Сіті Едерсон висловився щодо свого майбутнього. Цитує бразильця ESPN.

"Все скінчено. Я спілкувався з деякими гравцями, тренером, директором — усіма. Я поговорив зі своєю сім'єю. Це було спільне рішення — ми залишаємося в "Сіті" ще на кілька років.

У ЗМІ пишуть багато речей, іноді трохи вигадуючи. Але я вже визначився зі своїм майбутнім, особливо після розмови з Гвардіолою. У цьому сезоні я повністю зосереджений на Манчестер Сіті в пошуках нових титулів", — сказав Едерсон.