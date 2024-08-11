Англія

Старт сезону видався досить вдалим для "Сіті".

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився щодо готовності своєї команди до початку нового сезону після перемоги над Манчестер Юнайтед (1:1, 7:6 пен.) в матчі Суперкубка Англії. Цитує іспанського фахівця ESPN.

"Я не можу відповісти, чи готові ми до нового сезону. Ми могли програти Суперкубок, команда була близька до поразки за кілька хвилин до кінця зустрічі, тому потрібно почекати. В матчі з Манчестер Юнайтед я побачив багато чого з того, що мені подобається.

Перші 35 хвилин були чудовими. Але поки що ми далекі від своєї найкращої форми. Це нормально, але краще починати з виграного трофея. Так приємніше, але реальність така, що від того, що нам вдалося перемогти, нічого не змінилося", — заявив Гвардіола.