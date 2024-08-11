Англія

Португалець залишається на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед досяг домовленості про продовження контракту атакувальним півзахисником Бруну Фернандешем. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нова трудова угода з 29-річним португальцем буде розрахована до 30 червня 2027 року. Також новий контракт передбачатиме можливість пролонгації на один сезон.

Зазначається, що підготовлені всі умови для підписання угоди до кінця нинішнього літа.

Чинний контракт капітана МЮ розрахований до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік.

Минулого сезону Бруну Фернандеш відіграв за Манчестер Юнайтед 48 матчів, забив 15 голів та віддав 13 результативних передач.