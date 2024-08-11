Англія

МЮ програли Суперкубок Англії.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував поразку у матчі Суперкубка Англії від Манчестер Сіті (1:1, 7:6 пен.) . Цитує португальця Manchester Evening News.

"Я думаю, що коли починається новий сезон, то завжди відчувається хвилювання. Ми відчули це і з боку вболівальників.

Ми хочемо розважати вболівальників і хочемо вигравати матчі, тому що вони сподіваються бачити перемоги своєї команди, і немає людей у світі, які бажають перемагати більше, ніж футболісти, які перебувають в роздягальні Манчестер Юнайтед.

Ми збираємося зробити все, щоб вболівальники отримали задоволення від цього сезону. Знаємо, що минулий футбольний рік був дійсно поганим і важким для них, як і для нас, тому ми хочемо змінити ситуацію", — сказав Фернандеш.