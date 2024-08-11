Англія

Аргентинець непогано розпочинає новий сезон.

Манчестер Юнайтед в рамках матчу за Суперкубок Англії поступився в серії післяматчевих пенальті Манчестер Сіті (1:1, 7:6 пен.).

Єдиним голом у складі "червоних дияволів" відзначився вінгер команди Алехандро Гарначо. Таким чином аргентинець став наймолодшим за останні 59 років автором голу МЮ у матчі за Суперкубок Англії. На момент забитого м'яча Алехандро виповнилося 20 років і 40 днів.

У 1965 році легендарний північноірландець Джордж Бест відзначився за Манчестер Юнайтед, коли йому було 19 років і 84 дні.

Також Гарначо — наймолодший автор голу в матчі за Суперкубок Англії за останні 19 років. У 2005-му Сеск Фабрегас забив за Арсенал у ворота Челсі (1:2) у віці 18 років і 95 днів.