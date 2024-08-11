Англія

Мексиканський гравець перебереться з Ла Ліги до АПЛ.

Правий захисник Барселони Хуліан Араухо близький до підписання контракту з Борнмутом, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Блаугранас" отримають за 22-річного мексиканця 10 мільйонів євро. Угода не включатиме ані опцію про зворотній викуп, ані відсоток від потенційного майбутнього продажу гравця.

Араухо перебереться до "вишень" уже наступного тижня. У понеділок, 12 серпня, він має пройти медогляд перед завершенням оформлення трансферу.

У сезоні-2023/24 він представляв Лас-Пальмас на правах оренди, взявши участь у 28 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.

Барселона придбала захисника взимку 2023 року, віддавши Лос-Анджелес Гелексі 4 млн євро. В офіційних матчах Хуліан за каталонців так і не зіграв.