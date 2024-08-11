Англія

У товариській грі переможця не було виявлено.

Європейські клуби продовжують готуватися до старту сезону. На Стемфорд Брідж Челсі приймав Інтер.

Українець Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 78-й хвилині гри.

На 26-й хвилині Тюрам відкрив рахунок у матчі, а на 90-й Угочукву допоміг своїй команді уникнути поразки.

Челсі — Інтер 1:1

Голи: Угочукву, 90 — Тюрам, 26.

Челсі: Санчес, Кукурелья (Вейга, 46), Колвілл (Бадьяшиль, 69), Фофана (Адарабіойо, 69), Гюсто (Угочукву, 80), Лавія (Кайседо, 46), Фернандес, Мудрик (Стерлінг, 78), Д'юсбері-Голл (Нкунку, 46), Мадуеке (Палмер, 46), Гіу (Джексон, 56).

Інтер: Зоммер, Карлос Аугусто, Ачербі (Павар, 60), Біссек (Фонтанароза, 72), Дімарко, Дарміан (Думфріс, 60), Мхітарян (Беренбрух, 81), Аслані (Фраттезі, 58), Барелла (Топалович, 85), Тюрам (Сальседо, 60), Корреа (Кітето, 75).

Предупредження: Колвілл (30), Ачербі (31), Кукурелья (42), Мхітарян (59).