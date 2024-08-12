Англія

Трансфер португальця може стати частиною угоди щодо Галлагера.

Лондонський Челсі та мадридський Атлетіко цього літа неначе породнились через постійний процес перемовин щодо трансферів їхніх виконавців поміж клубами.

"Матрацники" вже забезпечили собі факт придбання англійського півзахисника Конора Галлагера, от тільки остаточний формат розрахунку за його перехід досі залишається невідомим.

Іспанський нападник Самуель Омородіон міг стати частиною цієї домовленості, однак відмовився долучитись до Челсі фактично в останній момент.

Після цього "сині" вирішили максимально підняти ставки та зробили Атлетіко пропозицію трансферу португальського нападника Жуана Феліша так само в якості частини угоди щодо Галлагера.

Агент 24-річного виконавця Жорже Мендеш уже вилетів до Лондона на перемовини.

Нагадаємо, що в 2019 році Атлетіко віддав за Феліша 127,2 млн євро, після чого він не заграв у команді Дієго Сімеоне та вже мав досвід оренд до того-таки Челсі й каталонської Барселони в останньому сезоні.

У "блаугранас" Жуан забив 10 голів та віддав шість гольових передач у 44 матчах.