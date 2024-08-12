Англія

Португалець хоче більше трофеїв.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про очікування від нового сезону англійської Прем'єр-ліги. Цитує португальця MEN.

"Черговий сезон, коли наші суперники підписують нових гравців. Вони виглядають сильнішими. Арсенал з року в рік має все кращий і кращий склад, ми це знаємо. Ліверпуль завжди дуже сильний. Що стосується інших — Тоттенгем, Челсі та Манчестер Юнайтед, — звісно, вони закінчили сезон не так потужно, як Ліверпуль і Арсенал, але вони все одно сильні команди.

Наші гравці не люблять програвати. Ми будемо готуватися до сезону, знаючи, що він буде важким, як і будь-який інший. І не можна перемагати вічно. Одного разу ми програємо. Сподіваюся, не в цьому сезоні, але коли-небудь це трапиться", — сказав Сілва.