Англія

У Баварії мінус два, у МЮ плюс два.

Поки що гравця мюнхенської Баварії Маттейс де Лігт та Нуссаїр Мазрауї вже перебувають у місті Манчестер. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, захисники вже пройшли медогляд на базі "червоних дияволів". Протягом найближчих 24 годин вони мають підписати особисті контракти з МЮ.

Зазначається, що обидва футболісти будуть готові зіграти в 1-у турі АПЛ з лондонським Фулгемом. Цей матч відбудеться 16-го серпня, о 22:00 за київським часом.

Минулого сезону Нуссаїр Мазрауї відіграв за Баварію 29 матчів та зробив чотири результативні передачі. В свою чергу Маттейс де Лігт прийняв участь у 30 матчах Баварії у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.