Англія

Аргентинець вдячний "містянам" за два роки європейської кар'єри.

Новоспечений нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес попрощався зі своїм колишнім клубом — Манчестер Сіті. Його слова наводить офіційний сайт англійського клубу.

"Сьогодні я прощаюся з цим дивовижним клубом, відчуваючи масу емоцій. Це були два особливих роки. За цей час я виріс і багато чому навчився — і як гравець, і як людина.

Директорам і тренерському штабу — спасибі за довіру та підтримку. Ваші настанови і бачення допомогли мені дуже сильно вирости.

Моїм партнерам по команді — спасибі за кожен момент, який ми розділили, за зусилля і самовіддачу на кожному тренуванні та в кожному матчі. Я багато чому навчився у кожного з вас, і в мене назавжди залишаться спогади та дружні стосунки з вами.

Вболівальникам — спасибі від щирого серця за величезну підтримку і за те, що з першого дня я почувався, як вдома. Я завжди буду пишатися тим, що був частиною цієї сім'ї.

Манчестер Сіті завжди буде займати особливе місце в моєму серці. Я бажаю вам усіляких успіхів у майбутньому і буду продовжувати підтримувати клуб, де б я не перебував", — заявив Альварес.