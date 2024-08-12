24-річний футболіст підписав контракт до літа 2030 року.
Хуліан Альварес, ФК Атлетіко
12 серпня 2024, 18:21
Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес став гравцем Атлетіко, повідомив офіційний сайт "матрацників".
Мадридський клуб оголосив про трансфер 24-річного аргентинця. Контракт із Хуліаном розрахований на 6 сезонів, до літа 2030 року.
Повідомлялося, що Атлетіко заплатить за Альвареса рекордні для "містян" 75+20 млн євро.
Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що перехід Омородіона в Челсі зірвався.