Іспанія

24-річний футболіст підписав контракт до літа 2030 року.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес став гравцем Атлетіко, повідомив офіційний сайт "матрацників".

Мадридський клуб оголосив про трансфер 24-річного аргентинця. Контракт із Хуліаном розрахований на 6 сезонів, до літа 2030 року.

Повідомлялося, що Атлетіко заплатить за Альвареса рекордні для "містян" 75+20 млн євро.

Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що перехід Омородіона в Челсі зірвався.