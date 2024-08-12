Захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака скоро офіційно стане гравцем Вест Гема. 

Як стверджує відомий інсайдер Фабріціо Романо, вже сьогодні Ван-Біссака підпише трудовий договір із Вест Гемом. 

Зазначається, що купівля 26-річного гравця обійдеться "молотобійцям" у 17,5 млн євро. 

Раніше повідомлялося, що контракт захисника з лондонською командою буде розрахований на п'ять років. 

У сезоні-2023/24 Ван-Біссака з'явився на полі в 30 матчах з урахуванням усіх турнірів і віддав три гольові передачі.  