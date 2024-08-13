Англія

Івуарійський вінгер розглядає варіант із поверненням до Англії.

Нападник Галатасарая Вілфрід Заха цього літа може змінити клубну прописку та повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, щонайменше три клуби АПЛ зацікавлені у підписанні 31-річного івуарійця.

Зазначається, що Заха всерйоз розглядає варіант із тим, щоб повернутися до Англії.

Раніше досвідчений вінгер був близький до Крістал Пелес, проте станом на зараз повернення Заха до Лондона зірвалося.