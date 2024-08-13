Англія

26-річний футболіст підписав контракт на сім років.

Захисник Аарон Ван-Біссака покинув Манчестер Юнайтед. Футболіст підписав контракт із Вест Гемом. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 26-річним захисником розрахована на 7 років. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

"Я бачу команду, яка згуртована, яка буде підштовхувати один одного до перемоги, і групу, яка підтримає один одного і в горі, і в радості.

Для мене перехід у Вест Гем не був чимось несподіваним. Я схвильований і щасливий бути тут", — сказав Ван-Біссака.

Зазначимо, що у Вест Гема футболіст гратиме під 29-м номером.