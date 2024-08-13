Англія

Однак форвард бажає перейти в Наполі.

Астон Вілла може здійснити один із найнесподіваніших трансферів цього літа.

За інформацією від Il Mattino, "віллани" готові викупити у Челсі нападника Ромелу Лукаку.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на досвідченого бельгійця є Наполі, але італійська команда готова лише орендувати нападника з опцією викупу.

Челсі хоче позбутися форварда на постійній основі, але сам Ромелу воліє перейти в Наполі до Антоніо Конте, під керівництвом якого виступав у міланському Інтері.

Раніше повідомлялося, що Челсі вимагає за Лукаку в районі 40 мільйонів євро компенсації.

У минулому сезоні Ромелу виступав на правах оренди за Рому.