Астон Вілла може здійснити один із найнесподіваніших трансферів цього літа. 

За інформацією від Il Mattino, "віллани" готові викупити у Челсі нападника Ромелу Лукаку. 

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на досвідченого бельгійця є Наполі, але італійська команда готова лише орендувати нападника з опцією викупу. 

Челсі хоче позбутися форварда на постійній основі, але сам Ромелу воліє перейти в Наполі до Антоніо Конте, під керівництвом якого виступав у міланському Інтері. 

Раніше повідомлялося, що Челсі вимагає за Лукаку в районі 40 мільйонів євро компенсації. 

У минулому сезоні Ромелу виступав на правах оренди за Рому. 